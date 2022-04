Exposition Feret-Marignan Saint-Lô, 5 février 2022, Saint-Lô.

Exposition Feret-Marignan Saint-Lô

2022-02-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 17:00:00

Saint-Lô Manche

Du 5 février au 24 avril, rendez-vous à l’hôtel Mercure de Saint-Lô pour découvrir l’exposition “Féret-Marignan”.

Proposée par l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo avec le soutien l’hôtel Mercure et la participation d’étudiantes en BTS Tourisme du lycée Bon Sauveur, cette exposition offre une rétrospective du restaurant “La Marignan”, tenu par Jean et Denise Féret entre les années 1970 et 1990.

Grâce aux nombreux souvenirs, témoignages et photos confiés par Philippe Féret, un des fils de la famille, une scénographie est proposée à l’hôtel Mercure, où se trouvait le restaurant “Le Marignan.

Cette exposition valorise ce patrimoine culinaire, rend hommage aux époux Féret et vous replonge dans le passé de ce restaurant gastronomique par excellence fréquenté par de nombreuses célébrités.

Les visiteurs pourront découvrir, en accès libre, une première partie de l’exposition sur la terrasse de l’hôtel et dans le hall de l’établissement.

Photos, anecdotes, livres de recettes… A travers cette exposition, c’est une page gourmande de l’histoire de Saint-Lô qui s’offre à vous ! (Bon Appétit) .

Exposition Gratuite / Soumis au pass vaccinal.

tourisme@saint-lo-agglo.fr +33 2 14 29 00 17

Saint-Lô

