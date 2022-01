Exposition Ferdinand Boutard à la galerie Claire L.L Senlis, 4 février 2022, Senlis.

Exposition Ferdinand Boutard à la galerie Claire L.L Senlis

2022-02-04 10:30:00 – 2022-03-13 12:30:00

Senlis Oise

Exposition « Les fabuleux dessins de Ferdinand … en peinture »

Cette exposition aura lieu du 4 février date du vernissage au 13 mars 2022 à la galerie Claire LL de Senlis ! Des œuvres impressionnantes et fascinantes !

Le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h30-12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche de 11h30 à 18h.

Galerie.clairell@gmail.com +33 6 01 82 88 94

Claire Laborie

Senlis

dernière mise à jour : 2022-01-17 par