Exposition : Ferblantiers au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Exposition : Ferblantiers au Musée des Alpilles 2021-07-02 – 2022-03-31 Place Favier Musée des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Autrefois, le métier de ferblantier désignait celui qui fabriquait et vendait des objets en fer-blanc. Sous les coups du marteau, les fines tôles de fer blanc étaient transformées en arrosoir, seau, pot à lait, cafetière, bassine, broc, plat et bien d’autres objets encore. Le savoir-faire est également associé au métier de lampiste, car c’est au ferblantier que l’on doit lampes à huile et lanternes.



Le nom ferblantier n’est plus utilisé en France, remplacé par celui de couvreur-zingueur et désigne désormais celui qui fabrique et pose sur le toit les gouttières, souches de cheminée, ou éléments ornementaux tels que les girouettes.



L’exposition du musée des Alpilles présente à côté du matériel de l’atelier Dany, maison de ferblanterie, plomberie et zinguerie fondée en 1810 sur la place Favier, quelques-uns de ces objets du quotidien, si communs que l’on en a oublié la beauté et la qualité d’exécution.



Sur le parcours, Florence Barbéris, artiste graveur et Thierry Gall, sculpteur détourneur viennent souligner le propos artistique avec leurs créations pleines de poésie, esprit et délicatesse.

Exposition de Ferblantiers au Musée des Alpilles du 2 juillet au 31 mars 2022.

museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr +33 4 90 92 68 24 http://www.museedesalpilles.fr/

Autrefois, le métier de ferblantier désignait celui qui fabriquait et vendait des objets en fer-blanc. Sous les coups du marteau, les fines tôles de fer blanc étaient transformées en arrosoir, seau, pot à lait, cafetière, bassine, broc, plat et bien d’autres objets encore. Le savoir-faire est également associé au métier de lampiste, car c’est au ferblantier que l’on doit lampes à huile et lanternes.



Le nom ferblantier n’est plus utilisé en France, remplacé par celui de couvreur-zingueur et désigne désormais celui qui fabrique et pose sur le toit les gouttières, souches de cheminée, ou éléments ornementaux tels que les girouettes.



L’exposition du musée des Alpilles présente à côté du matériel de l’atelier Dany, maison de ferblanterie, plomberie et zinguerie fondée en 1810 sur la place Favier, quelques-uns de ces objets du quotidien, si communs que l’on en a oublié la beauté et la qualité d’exécution.



Sur le parcours, Florence Barbéris, artiste graveur et Thierry Gall, sculpteur détourneur viennent souligner le propos artistique avec leurs créations pleines de poésie, esprit et délicatesse.

dernière mise à jour : 2021-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles