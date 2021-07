Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE EXPOSITION « FER ENSEMBLE » Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION « FER ENSEMBLE » Loireauxence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Loireauxence. EXPOSITION « FER ENSEMBLE » 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-14 19:00:00 Maison Bonchamps 61 rue de La Basse Meilleraie

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence EUR « Fer ensemble », une exposition des travaux d’ateliers menés par Antoine Dalègre, médiateur-animateur au MAT, Centre d’art contemporain, auprès des « résidants » de l’Ecochère à Ancenis-St Géréon. Entrée libre de 15h à 19h, samedis, dimanches, mercredi 14 juillet et dans la semaine sur réservation à ecochere@unefamilleuntoit44.org Venez découvrir l’exposition « Fer ensemble » à la Maison Bonchamps du 3 au 14 juillet 2021 ! +33 2 40 98 33 03 https://www.loireauxence.fr/ « Fer ensemble », une exposition des travaux d’ateliers menés par Antoine Dalègre, médiateur-animateur au MAT, Centre d’art contemporain, auprès des « résidants » de l’Ecochère à Ancenis-St Géréon. Entrée libre de 15h à 19h, samedis, dimanches, mercredi 14 juillet et dans la semaine sur réservation à ecochere@unefamilleuntoit44.org dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Maison Bonchamps 61 rue de La Basse Meilleraie