Toulouse Les Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Exposition : Fenêtre sur nature Les Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exposition : Fenêtre sur nature Les Jardins du Muséum, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse. Exposition : Fenêtre sur nature

Les Jardins du Muséum, le samedi 19 juin à 10:30

**Redécouvrez l’environnement qui nous entoure grâce à une approche sensorielle.** Quand on parle de nature en ville, de quoi parle-t-on exactement ? L’exposition Fenêtre sur nature propose de découvrir et de sensibiliser à la biodiversité urbaine. Grâce à une approche sensorielle, elle permet de poser un regard neuf et averti sur l’environnement qui nous entoure. ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=12428616) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 19 juin : 10h30 à 11h30

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet d’entrée.Pour réserver un interprète LSF, réservation obligatoire au moins 72h avant sur museum.accessibilité@toulouse-metropol

Culture Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:30:00 2021-06-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Jardins du Muséum Adresse Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Les Jardins du Muséum Toulouse