2023-03-07 – 2023-03-25

Le sport paraît demeurer un bastion masculin. Malgré des avancées, le chemin qu’il reste à parcourir pour que l’égalité d’accès à toutes les pratiques soit réelle semble long. Plus de la moitié des disciplines comptent moins de 30% de licences féminines et on ne compte que 12% de présidentes d’associations sportives.

A travers cette exposition et le regard du photographe, Anaël Barrière et le CDOS de Gironde (Comité Départemental Olympique et Sportif) affirme la volonté de questionner nos préjugés et de participer au dépassement de ces stéréotypes de genre.

Horaires :

Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h30/14h-18h30

Jeudi 14h-18h

Samedi 10h-12h30/14h-17h

mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 30

