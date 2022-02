Exposition – Femmes résistantes Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Femmes résistantes _Tout public_ | _du 8 au 12 mars_ _Une exposition itinérante du Mémorial de la Shoah_ L’engagement dans la Résistance a été le choix d’hommes et de femmes, dès l’été 1940. Pourtant, ces dernières ont longtemps été reléguées dans l’ombre, et leur rôle méconnu ou minoré. Chargées de tâches essentielles comme le renseignement, l’espionnage, la liaison, le transport d’armes et d’explosifs, ou bien encore le sauvetage de persécutés, elles ont été des rouages majeurs de la Résistance. Ces missions, où la discrétion était de mise, ont été occultées par la dimension combattante de la Résistance, assurée en grande majorité par des hommes. L’existence d’une résistance juive a elle aussi été longtemps invisibilisée : le récit de l’Histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a ainsi pu se résumer à celle d’une population traquée par le régime de Vichy et l’occupant nazi.

entrée libre, gratuit

Exposition itinérante du Mémorial de la Shoah Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

