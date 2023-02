Exposition « Femmes libres » Médiathèque Madame de Sévigné Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine L’artiste plasticienne bretonne Séverine Moussault nous transmet à travers 12 portraits sa vision inspirée des femmes d’hier et d’aujourd’hui et rend ainsi hommage à leur courage, leurs combats et leurs talents. «Un hommage en portraits à 12 femmes libres, pour partager le courage de leurs combats pour leurs idées, pour leurs talents ou le droit des femmes en général » Une exposition à ne pas manquer ! Entrée libre et gratuite. mediatheque@vitrecommunaute.org +33 2 99 75 16 11 https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil-vitre-mediatheque Médiathèque Madame de Sévigné 1 rue du Bourg aux Moines Vitré

