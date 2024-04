Exposition Femmes inspirantes en Vallée d’Ossau Arudy, samedi 16 mars 2024.

Exposition Femmes inspirantes en Vallée d’Ossau Arudy Pyrénées-Atlantiques

Dans les vitrines des commerçants de la Vallée d’Ossau.

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, prolongée sur tout le mois de mars dans la programmation culturelle de la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, je souhaitais mettre en lumière ces femmes qui nous inspirent de par leur engagement, savoir-faire, choix de vie… En contribuant à faire circuler le parcours de ces personnalités féminines, nous faisons bouger les lignes et dans le même temps luttons contre les stéréotypes et préjugés pour esquisser un monde différent… Découvrez les photos accompagnées d’un témoignage écrit mettant en avant la personnalité et les parcours de ces femmes remarquables.

Photographe: Emma Barthère .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-04-19

Vallée d’Ossau

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Femmes inspirantes en Vallée d’Ossau Arudy a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées