Cette exposition illustre quelques unes des inégalites subies par les femmes à travers le monde.

L’accent est mis, en particulier, sur les inégalités liées au travail, aux situations migratoires et aux conséquences du changement climatique sur leurs vies.

En parallèle, la BU Centre propose la table thématique « Tous égaux ? » avec une sélection de documents sur l’égalité et sur la lutte contre les discriminations. L’exposition photo « Femmes & inégalités » sera ensuite présentée à la bibliothèque de Sciences Po Rennes du lundi 22 mars au vendredi 2 avril 2021.

A l'occasion du mois de l'égalité et de lutte contre les discriminations, la BU Centre accueille l'exposition photo de l'ONG Oxfam « Femmes & inégalités : travail, migrations, changements climatiques ».

