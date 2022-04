Exposition Femmes Éternelles | Château des Bretonnières Erbrée Erbrée Catégories d’évènement: 35500

Erbrée 35500 Erbrée Découvrez l’exposition “Femmes Éternelles” au Château des Bretonnières à Erbrée, et arpentez le parcours à travers le parc du Château. 80 photos grand-format montées dans le parc du Château des Bretonnières.

Dix ans après les Grilles du Jardin du Luxembourg (Sénat) à Paris, l’exposition intégrale revient, au milieu des arbres séculaires. Ouvert du vendredi 1er mai à 17h au dimanche 25 juillet à 20h. LA PRESSE EN PARLE > ” Des 75 pays parcourus en trente cinq ans, le reporter a rapporté une galerie de 80 photos aussi insolites qu’émouvantes. Des visages muets qui, mieux qu’un long discours, invitent à voir le monde autrement. ” Le Figaro Magazine theleme.arts@gmail.com Découvrez l’exposition “Femmes Éternelles” au Château des Bretonnières à Erbrée, et arpentez le parcours à travers le parc du Château. 80 photos grand-format montées dans le parc du Château des Bretonnières.

