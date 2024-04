Exposition « Femmes en mode couleurs » d’Anne Oudot Château de Bizy Vernon, jeudi 16 mai 2024.

Exposition « Femmes en mode couleurs » d’Anne Oudot Château de Bizy Vernon Eure

« La Galerie Jardin dans le Ciel propose au Château de Bizy une exposition de plus de 15 dessins en couleurs et en noir et blanc d’Anne Oudot.

Anne Oudot revisite l’éternel féminin au travers de portraits sensuels hauts en couleurs. De son approche stylisée émane un univers décalé et ludique. Ses dessins fantasmagoriques à l’image des vitraux d’une cathédrale révèlent bien des secrets enfouis » Galerie Jardin dans le Ciel

Infos complémentaires:

– Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

– Expo + accès au parc du château 6€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:00:00

fin : 2024-06-06 18:00:00

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie chateaudebizy@gmail.com

