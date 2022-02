Exposition Femmes en Beaujolais Anse Anse Catégories d’évènement: Anse

Exposition Femmes en Beaujolais
Musée "Engrangeons la mémoire"
32 rue du 3 septembre 1944
Anse, Rhône

Durant les deux guerres mondiales, les femmes ont assuré de multiples activités :infirmières, munitionnettes, paysannes, etc. Au travers du quotidien des femmes du Beaujolais, l'exposition met en lumière l'impact des conflits sur leur vie et leur société.

