Exposition "Femmes d'Iran" – Les off des rencontres de la photo Chabeuil

Drôme

Exposition "Femmes d'Iran" – Les off des rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021

Chabeuil Drôme Exposition de Gérard DEVAUX.

Foulards contre tchadors, “la couleur pour l’esprit des Lumières, le noir et blanc pour l’obscurantisme”. … à Fariba ADELKHAH. clicimagechabeuil@orange.fr +33 4 75 59 17 11 http://clicimage.asso.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Lieu Chabeuil