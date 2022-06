Exposition : femmes d’exceptions, femmes d’espérance Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'exposition décrit les parcours audacieux et stimulants de 32 grandes figures du XVI au XX ème siècle, comme France Quéré ou Suzanne de Dietrich. Les femmes protestantes ont pu prendre leur place plus facilement que dans d'autres religions. Elles n'ont toutefois eu accès au ministère pastoral qu'après la deuxième guerre mondiale.

