Exposition : Femmes d'exception

Une exposition consacrée aux femmes ! Ce n'est pas original, direz-vous ? Vous croyez le sujet épuisé ? Laissez-vous surprendre ! La condition féminine évolue sans cesse, l'exposition sera l'occasion de faire un peu d'histoire, avec des exemples de femmes ayant exercé des métiers insolites, parfois dangereux ou autrefois réservés aux hommes ! En Alsace, en France comme à l'étranger, les femmes remarquables sont nombreuses. Politiciennes, scientifiques, résistantes, sportives, ouvrières d'usine, toutes peuvent nous inspirer ! Une exposition conçue par la Société d'histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et Environs.

