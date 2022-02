Exposition « Femmes de première ligne » – Festival “Elles au Centre” Maison France Services Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du mercredi 16 mars au vendredi 15 avril à Maison France Services

Pour la 13ème édition, les expositions consacrées à la création féminine inaugurent et encadrent le festival « Elles au Centre », au cours duquel les arts majeurs représentés par les femmes sont mis à l’honneur. À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes en 2021, le Département du Loiret a mis à l’honneur des femmes qui ont été, et qui sont encore aujourd’hui, en première ligne de cette crise sanitaire : institutrice, médecin, gérante d’une supérette, maire, agricultrice, femme victime de violence… Ces 23 portraits, réalisés par Géraldine Aresteanu, photographe loirétaine, sont présentés au sein de la Maison France Services, du lundi au vendredi, 11 rue Saint Jean à Meung-sur-Loire. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé lé mercredi après-midi et les weekends) Festival “Elles au centre” Maison France Services 9 Rue Saint-Jean, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T11:30:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T11:30:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T11:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T16:30:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T11:30:00;2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T16:30:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T11:30:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T16:30:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T11:30:00;2022-03-21T13:00:00 2022-03-21T16:30:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T11:30:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T16:30:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T11:30:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T11:30:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T16:30:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T11:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T16:30:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T11:30:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T16:30:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T12:30:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T17:30:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T12:30:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T12:30:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:30:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T12:30:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T12:30:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T12:30:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T17:30:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T12:30:00;2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T17:30:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T12:30:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:30:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T12:30:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T12:30:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T12:30:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T12:30:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T17:30:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T12:30:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:30:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T12:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T12:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Maison France Services Adresse 9 Rue Saint-Jean, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Maison France Services Meung-sur-loire

