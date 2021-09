Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Exposition Femmes de l’ombre à la lumière Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Femmes de l’ombre à la lumière Ascain, 18 septembre 2021, Ascain. Exposition Femmes de l’ombre à la lumière 2021-09-18 – 2021-09-30 Route de Saint-Ignace Mairie

Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain Chemins pour l’égalité exposition proposée par les Bask ‘Elles. Ouvert le samedi 18/09/2021 dans le cadre de la journée du Patrimoine de 14h à 18h. Chemins pour l’égalité exposition proposée par les Bask ‘Elles. Ouvert le samedi 18/09/2021 dans le cadre de la journée du Patrimoine de 14h à 18h. +33 5 59 54 68 30 Chemins pour l’égalité exposition proposée par les Bask ‘Elles. Ouvert le samedi 18/09/2021 dans le cadre de la journée du Patrimoine de 14h à 18h. mairie dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ascain Adresse Route de Saint-Ignace Mairie Ville Ascain lieuville 43.34464#-1.62058