EXPOSITION FEMMES DE LETTRES Béziers, samedi 16 mars 2024.

Exposition interactive et multimédia, quiz, podcast digne d'un musée, sur les grandes figures féminine de la littérature française. Entrée libre.

De Simone de Beauvoir à Colette en passant par Marguerite Duras ou encore Madame de la Fayette , un exposition interactive et multimédia enrichie de quiz et podcast pour une expérience digne d’un musée, sur les grandes figures littérature française.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00



