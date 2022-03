[Exposition] Femmes de la vallée Ecomusée de Brouains Brouains Catégories d’évènement: Brouains

Manche

[Exposition] Femmes de la vallée Ecomusée de Brouains, 5 mars 2022, Brouains. [Exposition] Femmes de la vallée

du samedi 5 mars au samedi 30 avril à Ecomusée de Brouains

Au XIXe siècle entre Sourdeval et Brécey, la vallée de la Sée voit se développer de nombreuses entreprises qui profitent de l’energie hydraulique pour prospérer, d’où son nom de Vallée aux cents moulins. A partir d’archives, les plasticiennes Julie Bourdais et Mathilde Loisel revisitent le passé industriel de cette vallée et la place qu’y occupaient les femmes. Elles créent au Moulin de la Sée des œuvres singulières et poétiques. Renseignements : www.moulindelasee.fr Ecomusée de Brouains 2, le Moulin de Brouains Brouains Chérencé-le-Roussel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00

