Exposition « femmes de la Terre » à Montmorillon (bureau de l’Ecomusée place du Vieux Marché) 86500 Montmorillon, Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Exposition « femmes de la Terre » à Montmorillon (bureau de l’Ecomusée place du Vieux Marché) 86500 Montmorillon,, 7 mars 2022, Montmorillon. Exposition « femmes de la Terre » à Montmorillon (bureau de l’Ecomusée place du Vieux Marché)

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à 86500 Montmorillon,

### Présentation de l’exposition « femmes de la terre » dans les bureaux de l’Ecomusée à Montmorillon -2 place du Vieux Marché. La dernière exposition de l’Ecomusée qui permet aux femmes en lien avec le monde agricole de s’exprimer. Des portraits et parcours d’agricultrices ou proches du monde agricole. Le témoignage de leurs expériences dans le monde agricole du Sud-Vienne

Entrée libre

La dernière exposition de l’Ecomusée qui permet aux femmes en lien avec le monde agricole de s’exprimer. Des portraits et parcours d’agricultrices ou proches du monde agricole 86500 Montmorillon, 2 place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu 86500 Montmorillon, Adresse 2 place du Vieux Marché Ville Montmorillon lieuville 86500 Montmorillon, Montmorillon Departement Vienne

86500 Montmorillon, Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Exposition « femmes de la Terre » à Montmorillon (bureau de l’Ecomusée place du Vieux Marché) 86500 Montmorillon, 2022-03-07 was last modified: by Exposition « femmes de la Terre » à Montmorillon (bureau de l’Ecomusée place du Vieux Marché) 86500 Montmorillon, 86500 Montmorillon, 7 mars 2022 86500 Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne