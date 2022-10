Exposition : Femmes au travail : 3 pas en avant, 2 pas en arrière La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drme

Exposition : Femmes au travail : 3 pas en avant, 2 pas en arrière

La Chapelle-en-Vercors, 24 octobre 2022, La Chapelle-en-Vercors.

2022-10-24 – 2022-11-19

Drme La Chapelle-en-Vercors Évocations, en images et en textes, sur les différents aspects de la place des femmes dans le monde du travail.



Vernissage Vendredi 28 octobre à 17h mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org +33 4 75 48 25 62 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ La Chapelle-en-Vercors

