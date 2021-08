Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Exposition : Femmes à l’oeuvre Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Par le FRAC Nouvelle Aquitaine

Cette exposition est l’occasion de présenter des oeuvres de femmes artistes et de s’attacher aux regards qu’elles portent sur notre société. Oeuvres de : Bertille Bak, Pia Camil, Gaëlle Choisne, Larissa Fassler, Anne Garde, Suzanne Husky, Marine Julié, Karen Knorr, Géraldine Kosiak, Jo Ractliffe. Par le FRAC Nouvelle Aquitaine

