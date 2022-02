Exposition FEMME FEU GLACE Langeais, 5 mars 2022, Langeais.

Exposition FEMME FEU GLACE Langeais

2022-03-05 – 2022-04-10

Langeais Indre-et-Loire

De l’Italie à l’Islande…du feu des fonderies de Murano où l’artiste travaille ses sculptures en cristal, à la littérature islandaise source d’inspiration de ses aquarelles, Laurence Dréano dévoile une oeuvre empreinte de force et fragilité puisée dans la poésie des climats.

Ses sculptures généreuses voyagent en Europe et même au Liban.

On peut admirer l’une de ses sculptures monumentales au Pôle sud santé de Chambray.

Elle invite le photographe Gaspard Païva qui présentera « Essences » une série de portraits de femmes.

culture@langeais.fr +33 2 47 96 54 39 https://langeais.fr/fr/

credit-Laurence Dreano

Langeais

