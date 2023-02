exposition féministe : intimités de laura savry-cattan Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Artiste plasticienne, Laura Savry-Cattan crée des vitraux, peintures et dessins. Elle aborde des thématiques féministes et met en valeur la féminité. Elle expose ses créations durant le mois de mars, à l’occasion du mois dédié à la journée des droits des femmes au CLAJE.

Vernissage 9 mars 19h00 en présence de l'artiste. Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : 0140020660

