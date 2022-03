Exposition “Féminéité” Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Exposition “Féminéité” Nogent-sur-Oise, 5 mars 2022, Nogent-sur-Oise. Exposition “Féminéité” Nogent-sur-Oise

2022-03-05 – 2022-03-31

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise 0 0 Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque Maurice Schumann de Nogent-sur-Oise accueille tous le mois de mars l’exposition “Féminéité” de la peintre Alexandra Pozzo Di Borgo.

Une rencontre avec l’artiste est proposée le samedi 26 mars à 19h à la méditahèque.

Gratuit

Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans. Passe sanitaire pour les 12-15 ans. Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque Maurice Schumann de Nogent-sur-Oise accueille tous le mois de mars l’exposition “Féminéité” de la peintre Alexandra Pozzo Di Borgo.

Une rencontre avec l’artiste est proposée le samedi 26 mars à 19h à la méditahèque.

Gratuit

Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans. Passe sanitaire pour les 12-15 ans. +33 3 44 66 60 44 https://www.nogentsuroise.fr/agenda/665-femineite Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque Maurice Schumann de Nogent-sur-Oise accueille tous le mois de mars l’exposition “Féminéité” de la peintre Alexandra Pozzo Di Borgo.

Une rencontre avec l’artiste est proposée le samedi 26 mars à 19h à la méditahèque.

Gratuit

Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans. Passe sanitaire pour les 12-15 ans. Pozzo di Borgo

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-02-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise Departement Oise

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise/

Exposition “Féminéité” Nogent-sur-Oise 2022-03-05 was last modified: by Exposition “Féminéité” Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 5 mars 2022 Nogent-sur-Oise Oise

Nogent-sur-Oise Oise