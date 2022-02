Exposition « Femin’Art » – Festival “Elles au Centre” La Monnaye et le jardin de la Galerie Rive Mauve Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du samedi 5 mars au samedi 16 avril à La Monnaye et le jardin de la Galerie Rive Mauve

Pour la 13ème édition, les expositions consacrées à la création féminine inaugurent et encadrent le festival « Elles au Centre », au cours duquel les arts majeurs représentés par les femmes sont mis à l’honneur. L’exposition « Femin’Art » met en lumière 14 artistes de la Région Centre, évoluant chacune dans différents domaines. Sous l’objectif de la photographe Anne Bardas, l’artiste devient modèle. Les portraits de ces 14 femmes artistes sont présentés dans le jardin de La Monnaye et leurs œuvres investissent la Salle Eric Doligé ainsi que la Galerie Rive Mauve. Anne Boisaubert, Claire Boris, Marie-Joëlle Cedat, Ceeloo, Annick Chesneau, Bulle Derouette, Sylvie Desmoulin, Dany Dufour, Laetitia Guillon, Colette Mâchard-Sevestre, Lucie Moulin, Norman, Elise Pioger, Anne-Marie Turbat. Horaires ci dessus pour LA MONNAYE. GALERIE RIVE MAUVE : entrée libre dimanche de 14h à 18h, les autres jours sur rendez-vous. Festival “Elles au centre” La Monnaye et le jardin de la Galerie Rive Mauve 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

