Exposition Félix Meynet – Fanfoué, Rétrospective Galerie 9e art Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du vendredi 11 mars 2022 au samedi 26 mars 2022

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit

Plus de 20 ans après le début des aventures de Fanfoué, la Galerie 9e art, galerie spécialisée dans les originaux de bandes dessinées, a le plaisir de présenter la première exposition rétrospective des strips de ses aventures. Fanfoué, papy savoyard vit d’incroyables aventures dans les alpages depuis 1993. Le héros, malgré son grand âge, est toujours entouré de belles femmes rencontrées sur les sentiers de montagne, argument de départ qui est l’occasion pour Félix Meynet de mettre en scène des situations humoristiques entre les différents personnages, avec un délicat parfum de gentiane et reblochon réchauffant les cœurs. D’abord développés sur le format classique en trois cases, les gags s’étendent peu à peu sur plusieurs pages. Le personnage, tel son créateur, se retrouve ambassadeur de la région savoyarde dans plusieurs publications régionales. Œuvres emblématiques de Félix Meynet, les originaux de Fanfoué où seules les Pin-up peuvent rivaliser avec l’amour de Fanfoué pour sa montagne, sont enfin exposés au public. À PROPOS DE MEYNET : Né en 1961 dans les montagnes du Chablais, il grandit à Paris mais conserve son amour pour la montagne où il retourne régulièrement. Seule sa fascination avec la figure de la pin-up rivalise avec l’attachement de Félix Meynet pour sa région natale. Il fait ses armes dans la bande dessinée avec Double M et Fanfoué pour connaître un premier grand succès dans l’univers du drame avec Les Eternels en compagnie de son ami Yann comme scénariste. En 2013, le duo change d’univers et se lance dans une fiction historique avec Sauvage. Son succès renforçant leur place dans l’univers de la bande dessinée Galerie 9e art 4 rue Crétet Paris 75009 Contact : +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=422 https://www.facebook.com/events/5408043839228185/?ref=newsfeed Art contemporain;BD;Expo;Humour;Littérature

Date complète :

Galerie 9e art 4 rue Crétet Paris 75009

