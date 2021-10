Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Exposition Féline Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Exposition Féline Romans-sur-Isère, 4 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Exposition Féline 2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 19:00:00 Grand palais 55 allée Edouard Branly

Lieux de rencontres incontournables pour les amoureux des chats.

