Exposition féline Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Exposition féline Istres, 19 mars 2022, Istres. Exposition féline Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00 Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti

Istres Bouches-du-Rhône Istres Sur 2 jours, les 18 et 19 mars. Exposition au boulodrome de Rassuen +33 6 17 94 09 01 Sur 2 jours, les 18 et 19 mars. Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Ville Istres lieuville Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Exposition féline Istres 2022-03-19 was last modified: by Exposition féline Istres Istres 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône