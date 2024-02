EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE DE TOULOUSE HALL 8 Toulouse, samedi 17 février 2024.

EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE DE TOULOUSE HALL 8 Toulouse Haute-Garonne

Le Cercle Félin du Languedoc, un des plus anciens clubs félin français, organise l’exposition féline internationale de Toulouse. Un week-end pour miauler de plaisir !

Au programme, de nombreux stands et une ambiance totalement féline !

Venez admirer plus de 300 chats ! Le géant Maine Coon, le Sacré de Birmanie et ses gants blancs, le Sphynx et sa peau nue et bien plus encore… mais aussi des jugements, des spéciales d’élevage (Selkirks rex, le chat mouton, les Bengals, véritables panthères de salon), et des remises des récompenses aux plus beaux chats de l’exposition.3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

HALL 8 Allée Fernand Jourdant

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

