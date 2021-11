Plouharnel Médiathèque de Plouharnel Morbihan, Plouharnel Exposition « Fées, dragons, créatures fantastiques » Médiathèque de Plouharnel Plouharnel Catégories d’évènement: Morbihan

Plouharnel

Exposition « Fées, dragons, créatures fantastiques » Médiathèque de Plouharnel, 20 janvier 2022, Plouharnel. Exposition « Fées, dragons, créatures fantastiques »

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque de Plouharnel

Venez à la découverte de l’univers féérique des créatures fantastiques : vous pourrez vous imprégner de ce monde merveilleux pour y puiser de l’inspiration pour écrire des contes ou bien des idées de lecture… (Aux heures d’ouverture de la Médiathèque) Venez au Pays des Créatures Fantastiques Médiathèque de Plouharnel Place St Armel 56340 Plouharnel Plouharnel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T16:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T13:00:00;2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Plouharnel Autres Lieu Médiathèque de Plouharnel Adresse Place St Armel 56340 Plouharnel Ville Plouharnel lieuville Médiathèque de Plouharnel Plouharnel