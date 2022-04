EXPOSITION “FAUNE SAUVAGE” Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pascal Chesneau est un talentueux sculpteur animalier. Après avoir travaillé différents matériaux, son choix s’est porté sur le métal. En 2014, il obtient le prix Artiste de l’année de la prestigieuse David Shepherd Wildfile Foundation à Londres avec laquelle il collabore depuis. Il expose dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Il vit et créé dans les Alpes Mancelles depuis 2020. Florence Cadène est une peintre animalière reconnue depuis plus de 20 ans maintenant, avec des expositions dans le monde entier. Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré (Paris) en 1989, son oeuvre est un condensé d’émotion et de lumière ; une célébration sans fin du règne animal. Un appel constant pour sa préservation. C’est sa 6ème apparition à Londres pour le DSWF. Visible du mardi au dimanche de 14h à 19h dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau.

Pascal Chesneau, sculpteur animalier, et Florence Cadène, peintre animalier, vous présentent l'exposition "Faune sauvage".

