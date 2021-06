Exposition : Fascinante Égypte Fellering, 22 juin 2021-22 juin 2021, Fellering.

Exposition : Fascinante Égypte 2021-06-22 – 2021-09-11

Fellering 68470 Fellering

Dans le cadre de la thématique estivale égyptienne du Parc de Wesserling, la Médiathèque propose une exposition atypique, également en lien avec la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Au total, et pour la première fois, ce sont une trentaine de gravures d’une grande finesse et issues des fonds patrimoniaux de la Médiathèque de Montbéliard qui seront visibles pendant l’été. Les planches sont issues d’une Description de l’Égypte datant des années 1820, somme des travaux et observations des scientifiques qui accompagnèrent l’empereur pendant sa campagne égyptienne entre 1798 et 1801.

+33 3 89 39 64 00

