2023-01-24 – 2023-02-12

Les oeuvres très colorées de Faroua s'exposent dans le hall du Centre de Développement Culturel Évasions picturales +33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/ Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau

