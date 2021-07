Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire EXPOSITION « FAR WEST » DE PHOTOGRAPHIES DE MICHELLE COEDEL Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

EXPOSITION « FAR WEST » DE PHOTOGRAPHIES DE MICHELLE COEDEL Chalonnes-sur-Loire, 21 août 2021, Chalonnes-sur-Loire. EXPOSITION « FAR WEST » DE PHOTOGRAPHIES DE MICHELLE COEDEL 2021-08-21 – 2021-08-21

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire Avec l’exposition « Far West », Michelle Coedel propose un voyage visuel à travers les Grands Parcs Nationaux de l’ouest des Etats Unis. Une plongée dans la Vallée de la Mort, avec ses paysages désertiques, chaos de rochers aux couleurs particulières, lacs de sel asséchés… Et « Brice Canyon », l’un des plus petits parcs nationaux, et néanmoins spectaculaire, avec un paysage fantastique, des couleurs nuancées d’ocre, de rosée, de beige… Vernissage : samedi 21 août à 11h, en présence de l’artiste.

Une exposition aux couleurs d’automne à découvrir, pour cette dernière exposition de la saison de La P’tite Galerie. « Far West » : une plongée photographique dans les Grands Parcs Nationaux de l’ouest des Etats Unis accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 Avec l’exposition « Far West », Michelle Coedel propose un voyage visuel à travers les Grands Parcs Nationaux de l’ouest des Etats Unis. Une plongée dans la Vallée de la Mort, avec ses paysages désertiques, chaos de rochers aux couleurs particulières, lacs de sel asséchés… Et « Brice Canyon », l’un des plus petits parcs nationaux, et néanmoins spectaculaire, avec un paysage fantastique, des couleurs nuancées d’ocre, de rosée, de beige… Vernissage : samedi 21 août à 11h, en présence de l’artiste.

Une exposition aux couleurs d’automne à découvrir, pour cette dernière exposition de la saison de La P’tite Galerie. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville 47.35107#-0.76296