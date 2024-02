Exposition fantômots 30 photos illustrées Bibliothèque Dinan, vendredi 1 mars 2024.

L’exposition est proposée par Laurent Evin (photos) et Elfy (textes).

Un temps vidéaste, Laurent Evin désormais photographe s’attache à capter au format cinéma, ses photos en série pour en raconter ou faire raconter les histoires.

Il vous propose l’Exposition fantômots avec ses 30 photos illustrées par les mots d’Elfy.

Cette collaboration entre photographe et autrice vient enrichir sa collection de fantômes du XXe siècle, si chère à ses yeux.

Les clichés d’hier mis en lumière avec les mots de demain nous transportent dès à présent dans un monde infini, où tout reste possible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-30

Bibliothèque 20 Rue Waldeck Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne bm@dinan.fr

