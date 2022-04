Exposition Fantôme trois Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Exposition Fantôme trois Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs, 14 mai 2022, Charleville-Mézières. Exposition Fantôme trois

Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs, le samedi 14 mai à 20:00 entrée libre

Cette exposition d’art contemporain est réalisée par Benoît Blanchard et Sarah Mercadante. Mêlant peintures, sculptures et œuvres sonores, elle montre comment dialoguent le visible et l’invisible. Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs 7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs Adresse 7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Ville Charleville-Mézières lieuville Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Departement Ardennes

Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charleville-mezieres/

Exposition Fantôme trois Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs 2022-05-14 was last modified: by Exposition Fantôme trois Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs 14 mai 2022 Charleville-Mézières Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs Charleville-Mézières

Charleville-Mézières Ardennes