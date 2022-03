EXPOSITION “FANTAISIES VÉGÉTALES” Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Pour cette exposition, les adhérents, adultes et jeunes, de l’École de Peinture des Alpes Mancelles vous invitent à découvrir leurs créations autour du végétal. Dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

Pour cette exposition, les adhérents, adultes et jeunes, de l'École de Peinture des Alpes Mancelles vous invitent à découvrir leurs créations autour du végétal. Dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

