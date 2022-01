Exposition Fantaisies pour un palais Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Exposition Fantaisies pour un palais Cadillac, 16 avril 2022, Cadillac. Exposition Fantaisies pour un palais Place de la Libération Château Ducal Cadillac

2022-04-16 – 2022-05-22 Place de la Libération Château Ducal

L'exposition Fantaisies pour un palais ouvre les portes d'un monde imaginaire : celui issu des contes de fées, genre littéraire en vogue dès la fin du XVIIe siècle et toute la première moitié du XVIIIe siècle. Au château ducal de Cadillac poussant jusqu'au style rococo, les visiteurs embarqueront pour un voyage onirique fait de palais magiques, entre cabinet des miroirs, jardin féerique, carrosses dorés, porcelaines et autres boudoirs …

Place de la Libération Château Ducal Cadillac

