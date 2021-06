Hauterives Hauterives Drôme, Hauterives Exposition « Fantaisies héroiques » (facteur Cheval/JRR Tolkien) Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Exposition « Fantaisies héroiques » (facteur Cheval/JRR Tolkien) Hauterives, 11 juin 2021-11 juin 2021, Hauterives. Exposition « Fantaisies héroiques » (facteur Cheval/JRR Tolkien) 2021-06-11 – 2021-09-05 CS 10008 8 rue du Palais

Hauterives Drôme EUR Plongez dans les univers graphiques et oniriques du facteur Cheval et de J.R.R. Tolkien. Mettant les deux œuvres en dialogue, l’exposition tisse des liens entre les deux auteurs. contact@facteurcheval.com +33 4 75 68 81 19 http://www.facteurcheval.com/ Plongez dans les univers graphiques et oniriques du facteur Cheval et de J.R.R. Tolkien. Mettant les deux œuvres en dialogue, l’exposition tisse des liens entre les deux auteurs.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauterives Adresse CS 10008 8 rue du Palais Ville Hauterives lieuville 45.25613#5.02756