Exposition Fantaisies Florales et Végétales
7 avril 2023
Gruchet-le-Valasse

2023-04-07 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-23 18:00:00 18:00:00

Nadine Ledru vous propose une exposition sur le thème du végétal dans sa galerie à Gruchet-le-Valasse.

Ses sculptures sont créées à partir de céramique et de métal qu’elle découpe, soude, brosse et peint. La pierre, le verre, l’argile et l’email sont autant d’autres matières que Nadine Ledru explore et utilise dans ses créations. Venez à la rencontre d’une artiste qui invite à l’échange et au partage et découvrez ses personnages surprenants et attachants le long du mois d’avril !

+33 6 75 93 34 91 https://www.nadine-ledru-creation.fr/

