Versailles Galerie Modern'Art Versailles, Yvelines exposition ‘FANTAISIES D’ESPRIT’ (art numérique 3D) Galerie Modern’Art Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

exposition ‘FANTAISIES D’ESPRIT’ (art numérique 3D) Galerie Modern’Art, 4 décembre 2021, Versailles. exposition ‘FANTAISIES D’ESPRIT’ (art numérique 3D)

du samedi 4 décembre au vendredi 24 décembre à Galerie Modern’Art

**’Fantaisies d’esprit’ – expérimentations contemplatives en trois dimensions** Xavier Manget réalise ses images, animations et objets 3D pour le plaisir depuis plus de 25 ans : “Je modélise en 3D et laisse calculer le rendu par mon ordinateur !” Des créations tour à tour fascinantes, cocasses, ou simplement belles. Exposition en entrée libre du 4 au 24 décembre 2021. Voir les horaires sur le site : [[www.galeriemodernart.fr](www.galeriemodernart.fr)](www.galeriemodernart.fr) Galerie Modern’Art, 9 rue du Vieux Versailles 78000 Versailles

Entrée libre

