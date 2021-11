Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Exposition “Fans des années 80” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques Regard sur la collection Quasar.

Dans le cadre de sa programmation, et en partenariat avec Quasar – Donation Lesgourgues, La Villa Beatrix Enea présente l’exposition “Fans des années 80” qui regroupe une sélection de 36 œuvres – peintures, sculptures et dessins – issues de la collection Quasar. +33 5 59 58 35 60 Regard sur la collection Quasar.

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Anglet

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Ville Anglet lieuville Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Anglet