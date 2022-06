EXPOSITION FANNY DUCASSE

2022-07-02 – 2022-07-16 Son univers, lié à l’enfance, est délicat, foisonnant de détails et de couleurs juxtaposées en petites touches. Venez découvrir les œuvres originales issues de l’album « De la tarte au citron, du thé & des étoiles » de l’illustratrice Fanny Ducassé. Son univers, lié à l’enfance, est délicat, foisonnant de détails et de couleurs juxtaposées en petites touches. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

