du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente

### Revivez l’édition 1950 du circuit des Remparts ! Tout au long du week-end, venez découvrir la nouvelle exposition de l’Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation, “Fangio, el maestro aux Remparts” ! Cette exposition est consacrée à l’édition de 1950 du circuit des Remparts et met également en lumière le meilleur pilote de tous les temps : Juan manuel Fangio, qui participa à cette course lors de sa tournée européenne.

Gratuit.

Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente 34, rue de Genève 16000 Angoulême Saint-Cybard

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

