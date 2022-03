Exposition – Fana’Kids’Briques Rosheim, 2 avril 2022, Rosheim.

Exposition – Fana’Kids’Briques Rosheim

2022-04-02 – 2022-04-02

Rosheim Bas-Rhin

EUR Fana’Kids’Briques, c’est du Lego sous toutes ses formes, des rencontres, des échanges, des boutiques de produits Lego© neufs et d’occasion, du plaisir, de bons p’tits plats, et des animations !

Buvette et petite restauration sur place (Tartes Flambées, Knacks, Sandwichs, Bretzels, Frites, Crèpes, Patisseries)

Billets disponibles sur place ou en ligne : https://bit.ly/3t7Ef61

Le samedi : 1 élément lego offert pour l’achat d’une entrée enfant

Fana’Kids’Briques, c’est du Lego sous toutes ses formes, des rencontres, des échanges, des magasins 100% lego neuf et occasion, du plaisir, de bons p’tits plats, et plus encore ! Billets disponibles en ligne ou sur place.

Fana’Kids’Briques, c’est du Lego sous toutes ses formes, des rencontres, des échanges, des boutiques de produits Lego© neufs et d’occasion, du plaisir, de bons p’tits plats, et des animations !

Buvette et petite restauration sur place (Tartes Flambées, Knacks, Sandwichs, Bretzels, Frites, Crèpes, Patisseries)

Billets disponibles sur place ou en ligne : https://bit.ly/3t7Ef61

Le samedi : 1 élément lego offert pour l’achat d’une entrée enfant

Rosheim

dernière mise à jour : 2022-03-14 par