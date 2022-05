Exposition familiale “Architectures en boite” Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cette exposition-atelier raconte une histoire des jeux de construction. Elle regroupe une quarantaine d’objets appartenant à la collection documentaire de la Cité de l’architecture & du patrimoine, datant pour les plus anciens des années 1850. Une familiale dans laquelle les visiteurs sont invités à expérimenter avec les milliers de pièces de jeux de construction pour appréhender l’architecture ! Une médiatrice est présente pour répondre aux questions des visiteurs. A partir de 4 ans (présence requise d’un adulte).

Accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

La Cité de l’architecture & du patrimoine ouvre largement ses portes pour la Nuit européenne des musées avec des propositions d’activités variées pour tous. Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris Paris

