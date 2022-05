Exposition “Fake Moyen-Age !”

2022-01-15 – 2022-06-30 Ou comment le Moyen-Age est imaginé à travers les films, la bande dessinée, les romans, les jeux vidéo, la pop culture…”. Elle est réalisée en collaboration avec la Médiathèque Xaintrie Val’Dordogne. Une trentaine d’historiennes et d’historiens ont participé. Nous aurons des animations évoquant aussi bien l’heroic fantasy que Kaamelott.

Inauguration le samedi 15 janvier à 11h à Nuage Vert. dernière mise à jour : 2022-05-15 par

