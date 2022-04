Exposition « Fait de bois et d’huile » de Gérard Roussel et Jean-Michel Lepage

Exposition « Fait de bois et d’huile » de Gérard Roussel et Jean-Michel Lepage, 8 août 2022, . Exposition « Fait de bois et d’huile » de Gérard Roussel et Jean-Michel Lepage

2022-08-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-14 19:00:00 19:00:00 Gérard Roussel Pour moi, la peinture, c’était un rêve, irréalisable… enfin , presque, …

Jusqu’au jour où, en 2017, malheureusement, rattrapé par la maladie, j’ai dû cesser mon activité professionnelle, plutôt que prévu.

Je me suis, donc, adonné aux rudiments de la peinture. Après quelques essais en solitaire, j’ai eu le bonheur de rencontrer un peintre passionné….,et, je participe, assidûment, à ses cours . J’ai pu, ainsi, découvrir et aimer la peinture, sous un autre angle.

J’utilise principalement la technique de l’huile et de l’acrylique.

Je me suis principalement tourné vers la mer et notre merveilleuse « Baie du Mont Saint Michel » à deux pas de ma résidence. E-mail : rousselgerard0643@orange.fr Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. Jean-Michel Lepage Jean-Michel Lepage a développé sa passion pour la sculpture sur bois lorsqu’il s’est retrouvé à la retraite, après avoir fait carrière dans l’industrie automobile. sa matière première, il la récupère dans les chemins du bocage normand où il ramasse du bois tordu (lierre chevreuil, ajonc, merisier, ect.).

Après avoir enlevé l’écorce, épuré les formes, et gratté l’aubier, Jean-Michel cire et polit ses branches pour obtenir de jolies formes de personnages dénudés. E-mail : lepage.jean-michel@wanadoo.fr Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. Gratuit Gérard Roussel Pour moi, la peinture, c’était un rêve, irréalisable… enfin , presque, …

Jusqu’au jour où, en 2017, malheureusement, rattrapé par la maladie, j’ai dû cesser mon activité professionnelle, plutôt que prévu.

Je me suis, donc, adonné aux… Gérard Roussel Pour moi, la peinture, c’était un rêve, irréalisable… enfin , presque, …

Jusqu’au jour où, en 2017, malheureusement, rattrapé par la maladie, j’ai dû cesser mon activité professionnelle, plutôt que prévu.

Je me suis, donc, adonné aux rudiments de la peinture. Après quelques essais en solitaire, j’ai eu le bonheur de rencontrer un peintre passionné….,et, je participe, assidûment, à ses cours . J’ai pu, ainsi, découvrir et aimer la peinture, sous un autre angle.

J’utilise principalement la technique de l’huile et de l’acrylique.

Je me suis principalement tourné vers la mer et notre merveilleuse « Baie du Mont Saint Michel » à deux pas de ma résidence. E-mail : rousselgerard0643@orange.fr Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. Jean-Michel Lepage Jean-Michel Lepage a développé sa passion pour la sculpture sur bois lorsqu’il s’est retrouvé à la retraite, après avoir fait carrière dans l’industrie automobile. sa matière première, il la récupère dans les chemins du bocage normand où il ramasse du bois tordu (lierre chevreuil, ajonc, merisier, ect.).

Après avoir enlevé l’écorce, épuré les formes, et gratté l’aubier, Jean-Michel cire et polit ses branches pour obtenir de jolies formes de personnages dénudés. E-mail : lepage.jean-michel@wanadoo.fr Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. Gratuit dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville